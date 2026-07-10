Ministros de Defensa de 33 países suscriben Declaración de Cusco para reforzar cooperación

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Los ministros de Defensa y representantes de 33 países de las Américas suscribieron la Declaración de Cusco, documento final de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), con el que reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica frente a amenazas comunes y consolidar la coordinación regional en materia de defensa.

La Declaración de Cusco recoge los principales acuerdos, entendimientos y compromisos alcanzados durante la conferencia desarrollada en la ciudad del Cusco. Entre ellos, destaca el fortalecimiento de la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes.

Asimismo, los países participantes en dicha conferenciacoincidieron en impulsar el intercambio de información, fortalecer las capacidades institucionales, promover operaciones coordinadas y reforzar la seguridad fronteriza, respetando la soberanía y el ordenamiento jurídico de cada Estado.

La declaración también destaca lacontinuidad de la cooperación regionalen asistencia humanitaria y respuestaante desastres, mediante el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas e interoperabilidad.

En ese sentido, reconoce la realización de los ejercicios MECODEX 2025 y 2026, así como del ejercicio regional de ciberdefensa, comomecanismos para fortalecer la preparación, la coordinación y la confianza mutuaentre los países participantes.

Clausura

Durante la clausura, el ministro de Defensa del Perú y presidente pro tempore de la XVII CMDA, Amadeo Javier Flores Carcagno, afirmó quela conferencia permitió sostener “un diálogo franco, respetuoso y orientado a resultados”, y sostuvo que la defensa hemisférica requiere confianza, cooperación y una visión compartida.

Asimismo, señaló que“el intercambio desarrollado en esta conferencia confirma que la cooperación en defensa es más efectiva cuando se sustenta en la transparencia, la buena fe y el reconocimiento de intereses comunes. Ese es el camino que debemos preservar y los resultados se ven con los acuerdos adoptados”.

Como parte del cierre, elPerú transfirió la Presidencia Pro Tempore de la CMDA a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby, quien destacó el inicio de una nueva etapa orientada a convertir los compromisos alcanzados en acciones concretas para fortalecer la defensa hemisférica.