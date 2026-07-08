Ministros de Defensa de América ratifican cooperación como clave para una región segura

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, lideró la sesión plenaria de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), desarrollada en Cusco, donde las delegaciones participantes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica frente a las amenazas comunes que afectan a la región.

Flores Carcagno destacó que el diálogo entre los países permitió fortalecer la confianza y construir consensos para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.“Aunque cada nación tiene distintas formas de afrontar estos desafíos, el objetivo es el mismo. También hemos demostrado que la única manera de superar estos retos es permaneciendo unidos”, afirmó.

Señaló que laDeclaración de Cusco representa un resultado concreto del trabajo conjuntorealizado por las delegaciones, al establecer acciones destinadas a fortalecer la cooperación regional.

“Hemos tenido la capacidad de alcanzar un amplio consenso entre los países de la región, reflejado en la Declaración de Cusco, con la que materializamos acciones que podrán traducirse en beneficios para nuestros ciudadanos, en la búsqueda de una mayor seguridad para toda nuestra región”, sostuvo.

En la plenaria, los representantes de los países miembros coincidieron en lanecesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación para enfrentar amenazas transnacionalescomo el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, las amenazas cibernéticas y los efectos del cambio climático.

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Asimismo, resaltaron la importancia del intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para mejorar las capacidades de prevención y respuesta de los Estados.

Los representantes de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bahamas, Chile, Colombia, Ecuador y Guyana, destacaron quelas Américas deben avanzar hacia una visión común de seguridad, señalando que la región ya no puede permitirse operar como territorios fragmentados, sino actuar como una zona de seguridad cohesionada.

Por su parte, las delegaciones de Haití, Bolivia, Brasil, Canadá, Granada, Honduras y México resaltaron la importancia de fortalecer instituciones profesionales, democráticas y preparadas para enfrentar nuevas amenazas.

Los representantes de Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago coincidieron en que la seguridad regional requiere alianzas sólidas, intercambio permanente de información y respuestas coordinadas. En ese sentido, destacaron la necesidad de proteger infraestructuras críticas, fortalecer la seguridad marítima, desarrollar capacidades frente a emergencias y enfrentar los desafíos derivados de las nuevas tecnologías.

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Finalmente, Uruguay resaltó la vigencia de la CMDA como el principal espacio político de diálogo y construcción de confianza en materia de defensa del hemisferio, especialmente a 30 años de su creación.

Al cierre de la sesión,el ministro Amadeo Flores agradeció la participación de las delegacionesy destacó que, pese a las diferencias culturales y lingüísticas, los países de las Américas comparten una historia común y un compromiso conjunto de trabajar unidos por la paz, la seguridad y el bienestar de sus pueblos.

En la jornada también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, del Congreso, Karol Paredes; el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez; además de autoridades del Estado peruano y representantes del sector Defensa.

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