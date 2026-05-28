Ministros de Defensa de Perú y Ecuador coordinan reforzar lucha contra crimen organizado

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Los ministros de Defensa de Perú y Ecuador sostuvieron una reunión bilateral en la zona de frontera, con el objetivo de reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería y tala ilegal, y otras amenazas que afectan la seguridad de ambos países.

Desde la ciudad ecuatoriana de Arenillas, el ministro de Defensa del Perú, Amadeo Flores Cargagno, advirtió que las economías ilegales afectan la soberanía y obstaculizan el desarrollo de nuestros países.

“La prioridad es que tengamos una interoperabilidad para que nuestras fuerzas trabajen de la mano. Estamos muy involucrados en identificar que todas estas acciones ilícitas puedan tener un remedio conjunto”, enfatizó.

Lee también: [Perú adopta Compromiso Regional de Santiago contra Delincuencia Organizada Transnacional]

“Ningún Estado puede enfrentar estas amenazas de manera aislada y se requiere una respuesta articulada entre las Fuerzas Armadas”, enfatizó, al tiempo de destacar la necesidad de sostener estas estrategias en el tiempo en beneficio de las comunidades.

Amadeo Flores también sostuvo que el objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas de ambos países de mayores capacidades de interoperabilidad y respuesta. “Nos corresponde consolidar esas decisiones estratégicas para que actuemos con eficiencia y respeto mutuo”, afirmó.

El titular del Ministerio de Defensa destacó que la relación entre el Perú y el Ecuador se ha transformado en un modelo regional de cooperación multidimensional, sobre los cuales construimos el desarrollo integral de nuestras poblaciones.

Cooperación binacional en defensa

Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, aseguró que la reunión refleja una decisión política firme para enfrentar las amenazas que golpean a la región. “La seguridad de nuestras familias exige cada vez más trabajo en territorio y decisiones que marquen un antes y un después”, señaló.

Al término de la reunión, ambos ministros suscribieron un acta de intención orientada a fortalecer la cooperación binacional en materia de defensa y seguridad, mediante el intercambio de información e inteligencia, el desarrollo de operaciones coordinadas en la frontera común y el seguimiento periódico de los compromisos asumidos para enfrentar amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

La comitiva peruana también estuvo integrada por el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez Cruz; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General FAP Víctor Díaz Pacheco. Mientras tanto, el titular de Defensa de Ecuador, estuvo acompañado del viceministro de Defensa Nacional, Roberto Quintero Amador; y el jefe del Comando Conjunto, General de Ejército Henry Delgado Salvador.

La reunión bilateral se desarrolló en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el último Gabinete Binacional Perú–Ecuador realizado en Quito, en diciembre de 2025.

(FIN) NDP/HTC/FHG