Ministros iniciarán mañana viajes al norte para supervisar acciones por El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, anunció que mañana viajará, juntos con otro grupo de titulares de portafolio, hacia el norte del país, con la finalidad de supervisar acciones por la presencia del fenómeno de El Niño.

Este anuncio fue realizado tras participar en laXXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, donde participó lapresidenta de la república Keiko Fujimori.

"Mañana mismo vamos a empezar a viajar a todo el norte del Perú por el tema del fenómeno de El Niño, junto a cinco ministerios que están involucrados en este tema, quienes se trasladarán a diferentes sitios", manifestó.

En ese sentido, indicó que ya empezaron a trabajar en las acciones ante la presencia de este fenómeno en nuestro país, el mismo que afectará en gran medida a la zona norte del país.

De otro lado, sostuvo queera catastrófico que en un país de 34 millones de personas, 8 de ellos no tenga agua potable, por lo que se hará lo necesario para solucionar esta brecha.

Como se recuerda, durante su mensaje a la nación,la presidenta Keiko Fujimori anunció que la atención al fenómeno de El Niño será una de las prioridadesde su gestión.

Para ello, adelantó, se emitirán una serie de decretos de urgencia, así como solicitar al Congreso de la República facultades delegadas.

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