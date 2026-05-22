Perú.- Ministros de Justicia e Interior lideran operativo de requisa en penal de Piura

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

Como parte de las acciones inmediatas dispuestas por el Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, y el ministro del Interior, José Zapata Morante, encabezaron un operativo de requisa en el penal de Piura para reforzar las investigaciones por el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre.

La intervención contó con la participación de más de 200 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes inspeccionaron diversos pabellones y celdas del establecimiento penitenciario.

Durante el operativo, el personal revisó minuciosamente los objetos personales de los internos y halló libretas, hojas de papel y otros elementos que serán sometidos a evaluación por las áreas competentes como parte de las investigaciones.

También participaron el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, y el director de Investigación Criminal de la Policía, general PNP Víctor Revoredo, quienes supervisaron las acciones ejecutadas por el personal policial.

El ministro Luis Jiménez afirmó que el sector Justicia brindará apoyo a las diligencias que desarrollan la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de contribuir con el avance célere de las investigaciones del caso.

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