Ministros de Salud acuerdan fortalecer integración sanitaria en la región andina

Andina/El Ministro De Salud, Juan Carlos Velasco

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Con el fin de asegurar el bienestar de 173 millones de ciudadanos que tienen desafíos en salud en la región, el Ministerio de Salud (Minsa), en su calidad de presidente pro tempore del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), participó en la XL Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA), en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima.

La reunión presidida por el Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, ministro de Salud, congregó a ministros y altas autoridades de salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así como a representantes de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), UNFPA, ONUSIDA y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

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Durante la jornada, las autoridades analizaron la situación actual de la salud en la región andina y abordaron temas prioritarios para fortalecer los sistemas sanitarios de los países miembros. Entre ellos, destacan la negociación conjunta de precios de medicamentos, la creación del Laboratorio Andino de Innovación e investigación en Salud, la implementación del Observatorio Andino de Salud e Inversión, la aprobación del Plan Andino de Salud y Cambio Climático 2026-2031, además de planes para la gestión de riesgos y desastres.

Durante su intervención, el ministro de Salud del Perú destacó que “los desafíos sanitarios que enfrentamos son cada vez más complejos y trascienden fronteras nacionales”, por lo que reafirmó el compromiso del país con “una integración andina moderna, solidaria y orientada a resultados”.

Resaltó que “la negociación conjunta de medicamentos representa una respuesta estratégica para garantizar acceso, reducir costos y fortalecer la capacidad de nuestros estados frente a los desafíos del mercado global”, mientras que la creación del Laboratorio Andino de Innovación en Salud permitirá construir una agenda regional basada en conocimiento, ciencia y tecnología.

Velasco Guerrero indicó la importancia del trabajo articulado entre los países miembros al afirmar que “cuando compartimos conocimientos, reducimos desigualdades; y cuando actuamos unidos fortalecemos el futuro de nuestras naciones”.

Asimismo, los ministros suscribieron la Declaración de Lima 2026, documento que identifica las prioridades de salud y propone líneas de acción conjuntas para enfrentar los retos sanitarios que comparten los países andinos.

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Con la realización de este encuentro, el Perú reafirma su compromiso con la integración regional y la construcción de soluciones conjuntas que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de millones de personas. En ese contexto, la cooperación internacional se consolida como una herramienta fundamental para compartir experiencias, impulsar la innovación, fortalecer capacidades y promover políticas públicas que permitan enfrentar de manera más efectiva los desafíos sanitarios de la región.

Sobre el ORAS-CONHU

El ORAS-CONHU es el organismo especializado en salud del Sistema Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo es coordinar y apoyar los esfuerzos que realizan los países miembros, individual o colectivamente, para el mejoramiento de la salud de sus pueblos. Coordina y promueve acciones destinadas a mejorar el nivel de salud de los países miembros, dando prioridad a los mecanismos de cooperación que impulsan el desarrollo de sistemas y metodologías subregionales.

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