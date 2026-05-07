Minjusdh aclara información difundida sobre la Comisión de Gracias Presidenciales

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó categóricamente información que circula en redes sociales respecto de la concesión de un indulto a José Pedro Castillo Terrones, a la cual calificó de "falsa y tendenciosa".

Asimismo,respecto de la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, precisó que esta no ha sido reconformada con nuevos comisionadosy que la actualización publicada responde al reemplazo de uno de sus integrantes, tras haber presentado su renuncia por una mejor oferta laboral.

"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la obligación legal de mantener activa y operativa a la Comisión con la totalidad de sus integrantes", subrayó este portafolio en un comunicado.

Finalmente, el Minjusdh reafirmó su compromiso con una actuación responsable, objetiva y sujeta estrictamente a la normativa vigente, como parte de sus esfuerzos permanentes por garantizar la transparencia, el respeto al marco legal vigente y el adecuado funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });