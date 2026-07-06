Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Plan de Deshacinamiento Penitenciario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, lideró la campaña de asistencia legal “Justicia móvil – Defensa sin barreras”, dirigida a más de 100 internas del penal de Huanta.

Con esta jornada,

ya son más de 10 los establecimientos penitenciarios donde se ha desplegado dicha estrategia.

Bajo la supervisión del titular del sector Justicia, esta campaña también se ha llevado a cabo en centros de reclusión de Piura, Madre de Dios, Junín e Ica, entre otras regiones.

“Hemos comenzado a recorrer todos los centros penitenciarios de mujeres y luego iremos también a los de varones, para ayudar en la ejecución de nuestro Plan de Deshacinamiento Penitenciario”, señaló.

Ante la población penitenciaria, el ministro expresó que la medida que impulsa su gestión busca generar un trámite más eficiente para aquellas personas privadas de su libertad que tienen la posibilidad de acceder a algún beneficio como la conmutación, redención, conversión, entre otros.

“También contamos con el apoyo de la Defensa Pública, profesionales a los que yo agradezco su compromiso”, dijo.

Durante la campaña se desplegaron defensores públicos penales especializados para brindar orientación legal, patrocinio, revisión de expedientes, solicitudes de beneficios penitenciarios y otras acciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las internas.

Visita al penal de Huamanga

Como parte de su agenda de trabajo en Ayacucho, el ministro Luis Jiménez Borra visitó el penal de Huamanga que actualmente alberga a más de 2600 internos, de los cuales cerca del 75% participa en los talleres productivos de resocialización.

En el recinto la autoridad apreció los trabajos en piedra de Huamanga, cerámica, retablos, entre otros que son producidos por la población penitenciaria.

“El Estado tiene que generar los espacios, las oportunidades para que las alternativas se vuelvan una realidad. Y ahí están los programas de Cárceles Productivas y los talleres, así como la posibilidad de educarse, de formarse en educación secundaria, primaria, técnica o superior”, expresó el ministro.

Durante estas actividades, el titular del sector Justicia estuvo acompañado por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, y funcionarios del INPE y el Minjusdh.

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