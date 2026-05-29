Minjusdh capacita a más de 6 300 servidores en transparencia y acceso a la información

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha logrado capacitar, en lo que va del año, a 6 396 servidores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Durante mayo, estas acciones se desplegaron en Lima y en las regiones Áncash, Amazonas, Cusco y Pasco, y estuvieron dirigidas a entidades del

gobierno nacional, gobiernos regionales, municipalidades y empresas públicas.

La finalidad de estas capacitaciones es mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las solicitudes de información y

garantizar un servicio más transparente y orientado al ciudadano.

"Con un total de 39 capacitaciones realizadas en lo que va del 2026, la Antaip reafirma su rol como ente rector en la materia, impulsando una cultura de apertura y rendición de cuentas en las instituciones del Estado", resaltó el Minjusdh.Acciones realizadas

En el ámbito descentralizado, especialistas de la Antaip se trasladaron a Áncash para capacitar a directores y trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huaylas, sobre la aplicación de la Ley de Transparencia, con énfasis en plazos y atención de casos.

Asimismo, desarrollaron jornadas virtuales dirigidas a la Municipalidad Distrital de San Cristóbal de Luya (Amazonas), la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez (Pasco) y la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (Cusco), acerca de las competencias en la gestión de solicitudes de acceso a la información.

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En cuanto al gobierno nacional, brindaron capacitaciones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Archivo General de la Nación (AGN) y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sobre las obligaciones legales que deben cumplir las entidades en cuanto a este derecho fundamental.

La Antaip también desarrolló charlas especializadas sobre el Portal de Transparencia Estándar (PTE), dirigidas a gobiernos regionales y organismos públicos, con el fin de optimizar la publicación y actualización de la información de acceso obligatorio.

Además, en articulación con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, se realizó el taller “Transparencia y acceso a la información pública”, orientado a exparticipantes de programas de especialización en integridad y lucha contra la corrupción.

Finalmente, el Minjusdh recordó que, para consultas sobre transparencia y acceso a la información pública, los ciudadanos pueden comunicarse al correo autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe o a la línea telefónica (01) 204-8020, anexo 2405.

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