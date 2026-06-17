Minjusdh completa la conformación de la comisión de gracias presidenciales

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Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó a la ciudadanía la incorporación de un nuevo integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales completando, de manera idónea y oportuna, la conformación de este órgano colegiado.

Esta actualización responde estrictamente al cumplimiento del marco normativo vigente, el cual establece que la Comisión debe estar integrada por cinco miembros,precisó el Minjusdh en un comunicado.

Se resalta que la designación del nuevo comisionado garantiza la continuidad de las funciones del colegiado y se fortalece su capacidad operativa para la evaluación célere de los expedientes bajo su competencia, incluyendo aquellos regulados por el https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/8247659..." target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo n.° 010-2026-JUS.

Además, se menciona que la adecuada recomposición de laComisión de Gracias Presidencialesconstituye también un paso relevante dentro de las acciones que impulsa el sector Justicia para contribuir, a través de diferentes mecanismos, a la Política nacional de deshacinamiento del sistema penitenciario.

Con esta medida,el Minjusdh reafirma su firme compromiso con una gestión pública transparente y plenamentesujeta a la Constitución, fortaleciendo los mecanismos institucionales que contribuyen a la modernización de la administración de justicia y al cumplimiento de las metas del sector.

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