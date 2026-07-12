Minjusdh destaca rol fundamental de la Constitución Política del Perú en su día

Andina

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó este 12 de julio, Día de la Constitución Política del Perú, la disponibilidad de una edición en lenguaje llano de la Carta Magna e invitó a la ciudadanía a consultarla para fortalecer el conocimiento de sus derechos y deberes.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Minjusdh destacó el rol de la Constitución como norma fundamental del país.

"La Constitución Política es la ley fundamental que guía la justicia y las normas del país. En este día, reiteramos la importancia de respetarla para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos y la construcción de un país más justo", señaló.

Asimismo, el ministerio invitó a la ciudadanía a "leer la edición en lenguaje llano que hemos elaborado con el fin de fortalecer su conocimiento sobre sus derechos y deberes".

De acuerdo con el Minjusdh, esta versión de la Constitución Política del Perú fue adaptada a un lenguaje claro, preciso y sencillo.

El documento adaptado fue elaborado por un grupo técnico multidisciplinario integrado por lingüistas, sociólogos, educadores y abogados especialistas en derecho constitucional, pertenecientes a las carteras de Cultura, Educación y Justicia y Derechos Humanos.