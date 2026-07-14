Minjusdh impulsa aprobación de normativa para promover inversión en Zona Franca de Tacna

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez, y el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, lideraron una reunión técnica de trabajo con el objetivo de impulsar la aprobación de la normativa orientada a promover la inversión y el desarrollo industrial en la Zona Franca de Tacna (Zofratacna) y para su población.

En el encuentro se evaluó el marco normativo orientado a fortalecer la inversión y el desarrollo industrial en laZofratacna,en búsqueda de las mejores soluciones que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de la región Tacna.

Asimismo, los equipos técnicos intercambiaron propuestas y analizaron alternativas regulatorias con un enfoque de mejora de la calidad normativa, priorizando la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y la articulación interinstitucional, informó el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

"Este trabajo conjunto reafirma el compromiso del Estado con el diseño de un marco regulatorio moderno y eficiente que favorezca la inversión, fortalezca el desarrollo productivo y genere mayores oportunidades para los ciudadanos",resaltó la cartera.

Los equipos técnicos abordaron, además, los estándares de protección de datos personales en el marco de las negociaciones para el acuerdo comercial Perú-Indonesia y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), con miras a

fortalecer la seguridad digital.

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Posteriormente, la viceministra sostuvo una reunión con representantes deZofratacnaa quienes explicó los avances del Ejecutivo para la aprobación de la norma que impulsará el

desarrollo comercial e industrial de esta localidad fronteriza.

En el encuentro se remarcó la importancia de promover la inversión para la generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, Valdez remarcó el compromiso delMinjusdhcon el desarrollo de

Tacna.