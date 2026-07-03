Minjusdh impulsa deshacinamiento penitenciario con campaña de asistencia legal

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Plan de Deshacinamiento Penitenciario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) desarrolló la campaña de asistencia legal “Justicia móvil - Defensa sin barreras”, dirigida a internas del penal de Puerto Maldonado en Madre de Dios.

La jornada fue liderada por el ministro Luis Jiménez Borra, quien informó a las 75 internas del establecimiento que el equipo de defensores públicos brindará asesoría y hará seguimiento de sus casos. Ello permitirá al ministerio evaluar su acceso a beneficios penitenciarios e identificar posibles trabas burocráticas en sus procesos.

En ese sentido, exhortó a las personas privadas de su libertad a continuar con sus procesos de resocialización.

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“Cuando ustedes salgan, sean personas que se les reconozca por ese cambio que son capaces de hacer. Su cambio no solamente es por ustedes, es por la gente que las aprecia, las quiere y está esperando afuera para que ustedes regresen. Pero no regresen como cuando entraron, sino siendo personas de bien, productivas, que aportan a la sociedad y que sean un orgullo para sus familias”, mencionó.

Explicó que el sector está impulsando iniciativas como la formalización de emprendimientos mediante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el programa Cárceles Productivas que les ayuda a desenvolverse en un oficio.

Dichos oficios les permiten incorporarse posteriormente a la población económicamente activa. “Hay que buscar que ustedes tengan el camino para que tomen la decisión de cambiar”, indicó.

Es importante señalar que la campaña de asistencia legal “Justicia móvil - Defensa sin barreras” tiene como finalidad eliminar barreras de acceso a la justicia, garantizando una defensa legal efectiva, oportuna y especializada.

Asimismo, el ministro Jiménez Borra visitó los talleres de costura y panadería del pabellón de mujeres y los talleres de carpintería y manualidades del pabellón de varones.

También participaron de la actividad el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, y autoridades locales.

Visita al Mega Alegra

Como parte de su agenda de trabajo en Madre de Dios, el ministro de Justicia visitó el centro Mega Alegra Tambopata, que brinda atención legal gratuita en las lenguas español, quechua y harakbut, donde dialogó con los usuarios y defensores públicos sobre los servicios que dan.

También la autoridad del sector Justicia supervisó el centro de conciliación extrajudicial “Padre José Aldamiz”, un espacio que permite a los ciudadanos acceder a mecanismos alternativos de solución de conflictos para resolver sus controversias sin necesidad de ir a juicio

(FIN) NDP/HTC