Minjusdh impulsa estrategia de deshacinamiento en centros juveniles de rehabilitación

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) impulsa, a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), el deshacinamiento de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) del país, que albergan a cerca de 2 000 adolescentes.

La cartera precisó que el 60% de estos centros se encuentran sobrepoblados yla cifra de ingresos ha aumentado en 4.5% respecto del año 2025.El objetivo de la medida es fortalecer la seguridad y la rehabilitación de los jóvenes que albergan.

Evaluarán expedientes

El director ejecutivo del Pronacej, Luis Vega, informó que se coordina con los magistrados del Poder Judicial para que, con la participación de las Cortes Superiores de Justicia de Cusco, Arequipa, Sullana, Tumbes, Loreto, Ucayali, Piura, Huánuco y otras regiones, se puedan atender los expedientes de los jóvenes que están aptos para variar su medida socioeducativa de internación.

Para acceder a este beneficio, se requiere el respaldo de un informe técnico interdisciplinario del Pronacej que demuestre un cambio a nivel cognitivo-conductual y la viabilidad del entorno social receptor, además de garantizar su continuidad educativa.

Actualmente, más de 80 expedientes elaborados por dicho programa del Minjusdh están listos para ser evaluados por los jueces de los distritos judiciales, buscando el interés superior de los adolescentes, indicó la cartera.

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Propuesta del Pronacej

El sector Justicia y Derechos Humanos resaltó que más del 50% de los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas de internación en los CJDR son mayores de edad.

En ese sentido, alertaron sobre el riesgo de “contaminación criminógena”, es decir, el contagio o asimilación de conductas delictivas que sufren los menores de edad por su interacción prolongada con individuos mayores con alto nivel de riesgo.

Ante ello, el Pronacej propondrá una modificación al Decreto Legislativo N°1348, Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, para que aquellos adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad y presenten un perfil criminológico de alto riesgo y un trastorno de la personalidad antisocial, diagnosticados por el equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil, puedan ser trasladados a un establecimiento penitenciario para adultos.

Finalmente, el Minjusdh hizo un llamado al sector privado para que puedan sumarse a la red de empresas que están ofreciendo oportunidades educativas y puestos de trabajo a los jóvenes que están cumpliendo su medida socioeducativa y que demuestran una evolución favorable.

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