Minjusdh informa sobre denegatorias de solicitudes de gracia e indulto de Pedro Castillo

Andina

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó hoy, mediante un comunicado, que la Comisión de Gracias Presidenciales acordó rechazar la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias, así como declarar inadmisible el pedido de indulto común presentadas por el expresidente Pedro Castillo Terrones.

Señaló que ambas solicitudes fueron evaluadas por la citada comisión en su sesión ordinaria efectuada hoy y denegadas "conforme al marco normativo vigente".

Lee también: [Presidente Balcázar se reunió con Conferencia Episcopal por visita de papa León XIV]

"La Comisión acordó rechazar la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias, debido a que no se subsanó la inadmisibilidad advertida dentro del plazo establecido. En consecuencia, dispuso su archivo", señaló el pronunciamiento.

Asimismo, indicó que, "en la misma sesión, la Comisión declaró inadmisible la solicitud de indulto común presentada por el señor José Pedro Castillo Terrones, al no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa aplicable".

El comunicado también precisó que, de acuerdo con el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, las solicitudes declaradas inadmisibles deben ser subsanadas dentro del plazo correspondiente de veinte días.

"Vencido dicho plazo sin que se haya cumplido con la subsanación requerida, corresponde su rechazo y archivo", puntualizó el sector Justicia.

Finalmente, el Ministerio de Justicia reafirmó su compromiso con "una actuación objetiva, imparcial y estrictamente sujeta a la Constitución, la ley y la normativa vigente".

(FIN) HTC/FHG