Minjusdh: ministro Jiménez reafirma compromiso con la legalidad y los derechos

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

En la ceremonia por el Bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el ministro Luis Jiménez Borra afirmó que la institución debe seguir siendo "símbolo de legalidad, derechos y esperanza para el Perú" y resaltó las principales acciones impulsadas durante su gestión.

Durante el acto conmemorativo por los 200 años del Minjusdh, el titular del sector sostuvo que el Bicentenario representa el legado de generaciones de servidores públicos que consolidaron a la justicia como uno de los pilares de la democracia.

"Las instituciones republicanas nunca pertenecen a un gobierno, pertenecen al país. Quienes ejercemos un cargo público somos apenas administradores temporales de una responsabilidad mucho más grande que nosotros", expresó al destacar el papel permanente de las instituciones del Estado.

Balance de gestión

El ministro Luis Jiménez destacó el fortalecimiento del sistema penitenciario, la modernización de los servicios registrales y la ampliación de la Defensa Pública.

Entre las medidas mencionó la implementación del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, orientado a fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, optimizar la administración del sistema y promover mayores oportunidades de reinserción social.

Asimismo, recordó la iniciativa "Justicia Móvil – Defensa sin Barreras", creada para acercar servicios de orientación y asistencia legal a la población penitenciaria a partir de las supervisiones realizadas en diversos penales del país.

Acceso a la justicia

En materia de acceso a la justicia, el titular del Minjusdh resaltó la inauguración del Mega ALEGRA de Trujillo, el Centro ALEGRA de Cañete, la culminación del Mega ALEGRA de Huancavelica y la próxima puesta en funcionamiento del Mega ALEGRA de Ayacucho.

Según indicó, estos servicios permiten ampliar la cobertura de Defensa Pública, defensa de víctimas, asistencia legal, conciliación extrajudicial y atención multidisciplinaria para personas en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Municipal de Surco y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, ministros de Estado, exministros y servidores del sector.