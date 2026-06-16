Minjusdh y Nunciatura Apostólica coordinan acciones ante próxima visita del papa León XIV

Andina/La Viceministra De Justicia, Shadia Valdez

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Nunciatura Apostólica en el Perú destacaron la voluntad de mantener una coordinación conjunta con miras a la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año.

Con ese objetivo, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, sostuvo una reunión protocolar con el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, en la sede de la Nunciatura Apostólica.

Durante el encuentro, el representante de la Santa Sede agradeció la disposición del Minjusdh para articular acciones relacionadas con la visita oficial del sumo pontífice.

Asimismo, señaló que las coordinaciones entre ambas instituciones se intensificarán una vez concluida la visita que realizará el presidente José María Balcázar al Vaticano, donde será recibido en audiencia por el papa León XIV y se definan las fechas precisas de la visita papal al país.

La viceministra estuvo acompañada por el director general de Justicia y Libertad Religiosa, Lin Roly Cáceres Sam, y el director de Asuntos de la Iglesia Católica, Pedro Antonio Valdivia Román.

En la reunión también se abordó la necesidad de revisar y actualizar algunos aspectos del Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú suscrito en 1980. En ese contexto, se planteó la preocupación de que los asuntos relacionados con la Iglesia y sus ministros sean resueltos conforme al Derecho Canónico y en las instancias eclesiásticas competentes.

Por su parte, el Minjusdh expresó su disposición para realizar el análisis técnico correspondiente y continuar trabajando de manera articulada con la Santa Sede, a fin de fortalecer las relaciones institucionales entre el Estado peruano y la Iglesia Católica.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de ambas partes de mantener un diálogo permanente y avanzar en las coordinaciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la próxima visita del papa León XIV al Perú.

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