Minjusdh participa en foro en España para fortalecer la lucha contra la ciberdelincuencia

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) reafirmó su compromiso de fortalecer la lucha contra la ciberdelincuencia, tras su participación en la “Mesa Redonda sobre el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest”, desarrollada en Madrid, España.

La delegación peruana, representada por la directora de Política Criminológica, Diana Gisella Milla Vásquez, destacó la importancia de avanzar haciala pronta publicación de la Estrategia Nacional para combatir la ciberdelincuencia, instrumento clave que permitirá articular esfuerzos del Estado frente a este fenómeno delictivo en constante evolución.

Durante el encuentro internacional, coorganizado por el Gobierno de España y el Consejo de Europa, se abordaron los principales desafíos que enfrentan los países para investigar y sancionar delitos cometidos en entornos digitales, así como la necesidad de contar con herramientas legales modernas y eficaces para el tratamiento de la evidencia digital.

En esa línea,el Minjusdh enfatizó la urgencia de consolidar un marco normativo especializado que permita mejorar la capacidad de respuesta del Estado, especialmente ante delitos como el fraude informático, la suplantación de identidad y las modalidades de estafa digital, que afectan directamente el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer mecanismos que permitan la conservación rápida de datos por parte de proveedores de servicios digitales, así como la actuación oportuna de las autoridades para asegurar dispositivos e información clave en las investigaciones. Estas acciones resultan fundamentales para identificar y sancionar a los responsables de actividades ilícitas en el ciberespacio.

A partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países,el Perú avanza en la construcción de una política criminal más articulada, orientada a prevenir y enfrentar eficazmente la ciberdelincuencia, en beneficio de la seguridad digital de todos los ciudadanos.

En esa línea, el Minjusdh ratifica su rol activo en la cooperación internacional y en la adopción de estándares globales, como el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest, que contribuyen a fortalecer las capacidades del país frente a los nuevos desafíos del delito en la era digital.

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