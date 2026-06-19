Minjusdh realiza campaña de asistencia legal a adolescentes de Centro Juvenil en Chiclayo

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

En el marco de su visita a trabajo a Lambayeque, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, lideró la campaña de asistencia legal dirigida a los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “José Abelardo Quiñones Gonzales” de Chiclayo.

En la actividad, el titular del sector señaló que esta acción forma parte de laestrategia de deshacinamiento que impulsa el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)y remarcó ante los jóvenes la importancia que contribuyan brindando confianza a los operadores de justicia.

“Reconozcan también las oportunidades que se les da para que puedan cambiar, para que puedan salir y tener otra vida”, indicó.

“Depende de ustedes si quieren pasar de un centro juvenil a una universidad, a un instituto, o a un buen trabajo. Depende de ustedes. Nosotros, como Estado, solamente les damos las posibilidades para que ustedes tengan caminos distintos. Aprovéchenlos, se los digo como padre”, expresó el ministro Jiménez.

El equipo de defensores públicosbrindó los servicios de orientación y patrocinio legalespecializado a los adolescentes, brindando información sobre los beneficios penitenciarios y otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el debido proceso, el ejercicio efectivo de sus derechos y su adecuada reinserción social.

Taller en el penal de Chiclayo

Durante su agenda,el ministro Jiménez supervisó el taller de orientación registral desarrollada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)y dirigida a 150 personas privadas de libertad del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.

En esta jornada, se informó a los internos sobre los programas “Sunarp: Trámites Sin Barreras” y “Sunarp Emprendedor”, promoviendo así el acceso inclusivo a los servicios registrales, la formalización de iniciativas productivas y el fortalecimiento de acciones orientadas a la reinserción social.

“Ahora van a tener la oportunidad con SUNARP de hacer una capacitación para que esos emprendimientos que tienen hoy, de manera informal, pasen a formalizarse, se incorporen mañana más adelante ustedes a la población económicamente activa y sean personas dentro de la ley, no solamente porque no cometan ningún delito, sino porque además ya están aportando al país, a nuestro país. Nuestro país que cree en las segundas oportunidades”, dijo el ministro a los internos.

Como parte de su visita,el titular del sector Justicia recorrió el taller de cueroy conoció los productos desarrollados, así como también visitó un pabellón donde dialogó con los internos.

Finalmente, como parte de la visita de trabajo, el ministro Luis Jiménezsostuvo una reunión con la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, en la que abordaron los desafíos del Plan de Deshacinamiento y las coordinaciones ante la próxima visita del papa León XIV.

También el titular del sectorrecorrió la muestra museográfica dedicada al Sumo Pontífice, quien fuera obispo de Chiclayo.

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