Andina/Minjusdh Recibe Espectómetros Por Parte De

Lima 12 May. (ANDINA) -

En el marco del fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) recibió dos espectómetros donados por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú.

En la ceremonia liderada por la viceministra de Justicia y presidenta del Consejo Directivo del Pronabi, Shadia Valdez Tejada, se informó queestos analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X están diseñados para determinar la composición elemental y pureza de metales preciosos al instante, como oro, plata y platino.

Valdez expresó su agradecimiento por esta donación e indicó que “representa un compromiso compartido frente a uno de los principales desafíos que enfrentan nuestras democracias: combatir las economías ilícitas y debilitar las estructuras de crimen organizado”.

"Los equipos fortalecen las capacidades del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) en la adecuada gestión del material aurífero incautado y transferido al Estado, que requieren procedimientos especializados, seguros y técnicamente verificables, que reduzcan los riesgos de corrupción, pérdida de valor, sustitución, contaminación de evidencia o manipulación indebida", informa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La actividad contó con la presencia del director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, Robert McInturf, y del secretario general del MINJUSDH y coordinador ejecutivo del Pronabi, Alfredo Saavedra.

También del representante del proyecto de la OEA “Fortalecimiento de capacidades técnicas del Estado para la adecuada administración y custodia de activos incautados”, John Grajales; del oficial del Programa Crimen Organizado de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, Jessica Akpan; entre otras autoridades.

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