Minjusdh es reconocido por la Universidad San Marcos como institución emblemática

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

En ceremonia desarrollada en la Casona de San Marcos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) fue reconocido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como institución emblemática por su cooperación en la formación de profesionales del Derecho.

La casa de estudios subrayó la relación funcional sostenida entre ambas entidades.

Se resaltó que la UNMSM aporta conocimiento académico e investigación jurídica, mientras que el Minjusdh contribuye con los espacios de prácticas profesionales, como el programa Secigra Derecho, que brinda a los estudiantes la oportunidad de servir al país desde la gestión pública, fortaleciendo el compromiso ético de los futuros abogados sanmarquinos.

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En

representación del Ministerio, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, recibió esta distinción de manos de la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón Ruffner.

La autoridad del sector Justicia también dialogó con los representantes de las instituciones del sector público y privado que fueron reconocidos en esta ceremonia.

En la actividad se destacó que, desde su creación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el responsable de velar por el respeto al sistema normativo del país, habiendo liderado las reformas legales más significativas de nuestra República.

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