Minsa: lactancia materna en el Perú alcanzó el 67.38% y mantiene tendencia al alza

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la lactancia materna exclusiva en el Perú continúa mostrando una tendencia al alza y en los últimos siete años, el promedio nacional alcanzó el 67.38 % según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2025,

Esta cifrasupera ampliamente el promedio mundial de 42.4 % y la meta del 50 % de bebésmenores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2025.

Dicho avance refleja el compromiso del Minsa y de las familias peruanas con una práctica que protege la vida y el desarrollo de la primera infancia.

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y lactantes, ya que contiene todos los nutrientes que necesitan durante los primeros seis meses de vida.

Además,aporta anticuerpos que fortalecen el sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, favorece el desarrollo cerebral y contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes en etapas posteriores de la vida.

La responsable de lactancia materna del Minsa, Eleana Medina, señaló que esta práctica natural brinda importantes beneficios para la madre. Favorece la recuperación después del parto, disminuye el riesgo de hemorragias posparto y contribuye a reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Asimismo, fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, promoviendo su bienestar físico y emocional.

ElMinsa recuerda que la recomendación es brindar lactancia materna exclusivadurante los primeros seis meses de vida y, posteriormente, continuar con la lactancia hasta los dos años o más, complementándola con una alimentación saludable y adecuada para la edad del niño.

Como parte de las acciones para promover esta práctica, el Minsa, a través de sus establecimientos de primer nivel de atención, ofrece consejería, orientación y acompañamiento a gestantes y madres, además los bancos de leche humana y lactarios institucionales, con el objetivo de garantizar que más niñas y niños inicien la vida con una alimentación segura, nutritiva y de calidad.

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