Misión de observadores de OEA presentó su informe preliminar y recomendaciones

Primer Informe de la Misión de la OEA tras las elecciones generales 2026. El Jefe de Misión, Victor Rico, brinda el balance técnico de la observación. - Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Abr. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó esta tarde su informe preliminar y sus recomendaciones, luego del término de los comicios generales desarrollados en nuestro país así como en el extranjero, y de cara a futuros procesos electorales, entre ellos la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El jefe de dicha misión, Víctor Rico Frontaura, afirmó que, además, mantienen un equipo de diez personas que está dando seguimiento a la fase poselectoral tras la jornada que se amplió de manera extraordinaria hasta ayer lunes.

Del mismo modo, el representante de la OEA hizo un llamado al país para "esperar las siguientes etapas del proceso, con calma y actuando de manera responsable de cara a la segunda vuelta".

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"Este informe es un poco extenso, por eso voy a dar lectura a un resumen de los principales hechos que hemos observado, y algunas recomendaciones que consideramos importantes de cara a la segunda vuelta electoral aquí en el Perú el próximo 7 de junio y a futuros procesos electorales", manifestó.

Señaló que en el mes de junio próximo publicarán otro informe que abordará en mayor detalle cada uno de los temas analizados y con recomendaciones estructurales para la mejora del sistema electoral peruano de cara a futuros procesos electorales.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la referida misión figura identificar con precisión las causas de la demora en la entrega del material electoral y establecer medidas para que no vuelva a suceder; revisar los planes de contingencia para responder de manera oportuna y eficaz a emergencias o contratiempos a fin de cautelar el derecho al voto de los ciudadanos; y planificar simulacros para probar de manera simultánea todos los componentes y sistemas tecnológicos a utilizarse.

Asimismo, sugieren realizar un análisis integral de las tareas previas a la instalación de los equipos tecnológicos; fortalecer la planificación logística para asegurar que el material llegue con la anticipación requerida; y establecer un programa más riguroso de pruebas operativas para detectar puntos débiles, validar tiempos reales, robustecer la capacitación de personeros y asistentes técnicos, y garantizar que estas situaciones puedan anticiparse y resolverse sin afectar el desarrollo de la jornada electoral.

Del mismo modo, plantean rediseñar el modelo de mesa de ayuda, incrementando su dotación operativa y evaluando la incorporación de herramientas especializadas de soporte que permitan escalar la atención de manera dinámica; y reforzar el control de calidad del lote de compras mediante un protocolo de aseguramiento que incluya pruebas de funcionamiento por muestreo antes de la distribución.

Adicionalmente, recomiendan que las mesas cuenten con suficientes materiales de contingencia, tinta y papel entre otros, para asegurar que la solución tecnológica de apoyo al escrutinio opere de manera fluida.

Informe preliminar

Víctor Rico, de nacionalidad boliviana, también afirmó que en su informe preliminar la misión de la OEA "reconoce el esfuerzo realizado por los órganos del sistema electoral para la celebración de estos comicios".

Manifestó que durante su despliegue, la misión obtuvo reuniones con autoridades electorales y del gobierno, así como con candidatas y candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad y del ámbito académico.

Precisó que durante la jornada electoral el equipo de la misión dio seguimiento al proceso en 358 centros de votación ubicados en 24 departamentos del país, la provincia constitucional del Callao y cuatro ciudades del exterior.

"A lo largo de la mañana, la misión constató demoras considerables en la apertura de las mesas de sufragio tanto a nivel nacional como en el extranjero. Estos contratiempos, originados por factores como la ausencia de los miembros de mesa, los retrasos en el traslado del material electoral y en la instalación de los equipos de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, provocaron la formación de largas filas de electores", expresó.

Igualmente dijo que la misión advirtió que la gran mayoría de las mesas observadas se integró con miembros designados por la ONPE. "Según los datos recopilados por la misión, el horario promedio de apertura de las mesas observadas fue a las 08:03 de la mañana, excediendo por una hora el horario estipulado por la normativa vigente", señaló Rico.

En otro momento, saludó la decisión de las autoridades electorales de prorrogar hasta el lunes 13 de abril, las elecciones en 13 locales de Lima Metropolitana, lugares donde se observó demoras y falta de disponibilidad de miembros de mesa, pero el cierre de la jornada electoral en la hora prevista.

Finalmente, destacó la apertura y disposición de los integrantes de las instituciones públicas peruanas, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la de líderes, políticos y representantes de la sociedad civil, quienes facilitaron el desarrollo de la labor de observación y brindaron información en todo momento.

La Misión de Observación Electoral de la OEA estuvo integrada por 96 observadores y especialistas de 22 nacionalidades distintas.

(FIN) HTC/JCR