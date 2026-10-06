La Misión de la OEA advierte al Gobierno de Perú sobre "reelecciones encubiertas" y recomienda reformar la ley

Archivo - Mesa electoral en Lima, Perú - El Comercio / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Expertos Electorales la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha publicado un informe este martes sobre las elecciones regionales y municipales de este domingo en Perú y ha recomendado al Gobierno peruano reformar la ley electoral para reglamentar posibles "reelecciones encubiertas", ya que la actual legislación "no regula cómo debe procederse en caso de que un exalcalde electo se postule como primer regidor en sus mismas jurisdicciones".

La Constitución de Perú prohíbe la "reelección inmediata para los alcaldes, lo que no les impide postularse, en el periodo siguiente, a un cargo o en una circunscripción distintos", pero el informe detalla que existen vacíos legales que permite a los exalcades presentarse como primer regidor o teniente alcalde, para que --posteriormente-- el candidato principal renuncie y el exalcade pueda optar a heredar de forma automática el sillón municipal.

En este sentido, un estudio publicado por una organización de la sociedad civil identificó incialmente a 135 alcaldes provinciales y distritales elegidos en 2022 que se presentaron como primer regidor en la misma provincia o distrito en 2026. Para el 3 de octubre, se registraron 76 casos donde el candidato a alcalde había renunciado.

La OEA ha asegurado que el vacío aparece cuando la votación de una de esas listas resulta ganadora, ya que la "legislación no regula cómo debe procederse en caso". Por su parte, el texto de la OEA recoge que la legislación municipal establece que, en caso de "ausencia o vacancia del alcalde, este es reemplazado por el primer regidor".

Esa combinación normativa abrió el debate sobre si un alcalde impedido constitucionalmente de reelegirse inmediatamente podría terminar nuevamente al frente de la misma municipalidad después de haber postulado formalmente como primer regidor.

Según ha señalado la orgnización internacional, distintos actores y candidatos señalaron la "incertidumbre provocada por este escenario", tanto por quién asumiría el cargo en caso de que la lista resultara electa, como de la legalidad de una eventual asunción al cargo de alcalde por parte del primer regidor.

En ese mismo sentido, diversos interlocutores, incluidos representantes de partidos políticos, manifestaron a la Misión su preocupación por la "falta de una definición clara y oportuna por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre este escenario y porque, llegado el día de la elección, persistía la incertidumbre sobre sus posibles efectos institucionales".

La OEA no determina que estos casos constituyan jurídicamente una reelección inmediata, pero sí recoge los cuestionamientos planteados durante el proceso y advierte sobre la incertidumbre jurídica que persistió hasta el día de las elecciones.