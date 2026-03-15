Muere en un accidente de tráfico el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra

Archivo - Ambulancia en Perú - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo ha fallecido en un accidente de tráfico Napoleón Becerra García, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) a la Presidencia de Perú previstas para el próximo 12 de abril.

Becerra falleció tras sufrir un accidente en la carretera Los Libertadores a la altura de Huancavelica, según ha explicado una portavoz del PTE-Perú, Emily Silva, en declaraciones a la emisora RPP.

Becerra tenía programada una actividad de campaña para la mañana del domingo en el distrito de Tambo, en la provincia de La Mar. Sin embargo, la camioneta en la que se desplazaba se salió de la vía, según ha relatado el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní.

El candidato fue trasladado hacia un centro de salud local, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, y han sido trasladadas a Ayacucho.

Becerra aparece en 22º puesto en intención de voto en la última encuesta publicada por 'La República' y elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el pasado viernes. Ninguno de los candidatos supera el 12 por ciento de apoyo, liderados por Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11,7 por ciento) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 9,4 por ciento).

Un 35 por ciento de los encuestados no elige a ninguno de los candidatos: el 16,2 por ciento no precisa, el 13,6 por ciento responde ninguno, el 4,2 por ciento votará en blanco o nulo y el 1,2 por ciento no irá a votar.