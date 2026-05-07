Municipalidad de Lima presenta medida cautelar ante el TC para suspender acuerdo del JNE

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

La Municipalidad de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una medida cautelar que busca suspender los efectos del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril pasado, que declaró inviables las elecciones complementarias.

Según informó la comuna metropolitana a través de sus redes sociales, dicho recurso fue presentado ante el máximo intérprete de la Constitución, por el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo Barreto.

"Solicito como medida cautelar, que el Tribunal Constitucional suspenda los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de abril de 2026, exclusivamente en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana", señala el documento.

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Asimismo, precisa que la suspensión solicitada comprende únicamente "el extremo competencialmente cuestionado cuyo objeto es la clausura absoluta de toda alternativa de tutela restaurativa del sufragio".

La medida cautelar también indica que no se busca que el TC convoque a elecciones ni disponga la nulidad de todo el proceso electoral.

"No se solicita al Tribunal Constitucional que convoque elecciones, que sustituya al Jurado Nacional de Elecciones, ni que disponga una nulidad general del proceso electoral", establece la medida cautelar.

En ese sentido, expresa que se busca evitar que el extremo del citado acuerdo del Pleno del JNE, "produzca efectos irreversibles" mientras que el Tribunal Constitucional resuelve este caso.Se debe recordar que la Municipalidad de Lima ha presentado una demanda competencial para solicitar la nulidad de la decisión del JNE ante el TC.(FIN) HTC/RMCH