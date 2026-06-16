Naciones Unidas fortaleció resiliencia y preparación del Perú ante riesgos de desastres

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

Durante 2025 se fortalecieron las capacidades nacionales para responder a situaciones de crisis y avanzar en procesos de recuperación, gracias al trabajo articulado de las Naciones Unidas con instituciones públicas, actores humanitarios y socios para el desarrollo.

Así lo señala el

Informe Anual de Resultados de las Naciones Unidas en el Perú Unidos, Transformando Vidas.

El documento refiere quePerú es uno de los países más expuestos a los impactos de los desastres asociados a fenómenos naturales,cuyos efectos se ven agravados por el cambio climático. Esta vulnerabilidad se manifiesta en eventos recurrentes comoEl Niño, que en los últimos años ha provocado inundaciones, pérdidas agrícolas y afectaciones a miles de familias.

En junio de 2026, laOrganización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que existe un 80 % de probabilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026, así como un 90 % de probabilidad de que el fenómeno se prolongue hasta noviembre.

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Como ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, en un planeta que continúa calentándose, los impactos de fenómenos como El Niño pueden sentirse con mayor intensidad. En este contexto, fortalecer la gestión del riesgo de desastres, la resiliencia y la protección de las poblaciones más vulnerables resulta cada vez más urgente.

En línea con estas prioridades, durante 2025,las Naciones Unidas en el Perú implementaron 18 iniciativas y destinaron más de $ 21,6 millones a acciones de respuesta humanitaria, recuperación poscrisis y fortalecimiento de medios de vida. Asimismo, desarrollaron 81 iniciativas vinculadas a la gestión ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres, con una inversión superior a $ 14,8 millones. Del total de iniciativas impulsadas, el 28 % tuvo alcance nacional.

Lacooperación de las Naciones Unidas priorizó especialmente a las poblaciones que enfrentan mayores brechas y situaciones de vulnerabilidad,entre ellas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+, así como personas refugiadas y migrantes.

De manera complementaria, instituciones y actores nacionales y subnacionales fortalecieron sus capacidades para implementar marcos normativos, mecanismos de financiamiento, sistemas de información y herramientas técnicas orientadas a mejorar la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ante la posible llegada de un nuevo episodio de El Niño y el aumento de los riesgos asociados al cambio climático, las capacidades desarrolladas en los últimos años resultan fundamentales para reducir vulnerabilidades y proteger a las poblaciones más expuestas.

En este escenario, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2027-2031 que se encuentra en desarrollo propone continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el Estado, la sociedad civil y otros aliados para consolidar una agenda de resiliencia, adaptación y gestión del riesgo de desastres que contribuya al desarrollo sostenible del país.

Otros resultados destacados de la ONU en el Perú:-14 000 hectáreas amazónicas fueron conservadas.-Más de 357 000 personas se beneficiaron de una economía circular que integra seguridad alimentaria y acción climática.-El país mejoró su capacidad de gestión de riesgos mediante 10 instrumentos de política desarrollados tanto a nivel nacional, como en territorios priorizados (San Martín y Amazonas).-Cerca de 5600 personas fueron beneficiadas directamente con iniciativas y capacitaciones para proteger la naturaleza y promover el uso sostenible de los recursos.

La Organización de las Naciones Unidas, con 193 Estados Miembros, es el organismo internacional más representativo del mundo y trabaja por la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El Perú es uno de sus Estados miembros fundadores.

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