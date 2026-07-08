Naciones Unidas en el Perú reitera su disposición de acompañar gestión de Keiko Fujimori

Andina

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El Sistema de las Naciones Unidas en Perú reiteró su disposición de acompañar los esfuerzos del próximo gobierno liderado por la presidenta electa Keiko Fujimori, para impulsar las prioridades nacionales de desarrollo, derechos humanos y paz.

“Este mes de julio, un nuevo Gobierno iniciará su mandato en Perú. Ante esta nueva etapa institucional, reiteramos la disposición del Sistema de las Naciones Unidas para acompañar los esfuerzos del Ejecutivo, liderado por Keiko Fujimori, para impulsar las prioridades nacionales de desarrollo, derechos humanos y paz”, señaló la ONU en un pronunciamiento.

En la misma comunicación, Naciones Unidas expresó sus felicitaciones a las nuevas autoridades y al pueblo del Perú por su participación cívica durante las jornadas electorales del pasado 12 de abril y 7 de junio.

"Reconocemos el compromiso de la ciudadanía, las autoridades electorales y todas las personas que contribuyeron al desarrollo pacífico de las mismas”, concluyó.

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La semana pasada, el Pleno del JNE proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa, y a Luis Galarreta, como primer vicepresidente, y Miguel Torres, como segundo vicepresidente, para el periodo 2026-2031. La fórmula presidencial de Fuerza Popular ganó la elección al obtener 9 223 396 votos, mientras que la del partido Juntos por el Perú alcanzó 9 173 755 votos.

Tras la proclamación, la presidenta electa recibió la felicitación de presidentes y representaciones diplomáticas de diversos países. Además, sostiene reuniones con líderes políticos, con quienes abordar las prioridades del país en las que se enfocará su gestión.

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