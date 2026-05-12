No se reportan más peruanos varados en Bolivia tras vuelos humanitarios

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

El embajador del Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, informó que, hasta la noche del lunes 11 de mayo, no se tenía registro de más ciudadanos peruanos varados en territorio boliviano, luego del puente aéreo humanitario que permitió el retorno de 338 connacionales hacia Juliaca.

Aunque las protestas y bloqueos de carreteras continúan en distintas zonas de Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz, el diplomático señaló que la situación permanece bajo vigilancia permanente.

“No tenemos, hasta ayer en la noche, registro de peruanos que estén en situación de varados. Hoy lo volveré a comprobar. (…) Es una situación que puede cambiar en cualquier momento”, afirmó en declaraciones para TV Perú.

Retorno de connacionales

De esta manera, Chávez-Taffur indicó que la Cancillería y el consulado peruano mantienen abiertos sus canales de comunicación, incluyendo líneas de emergencia y redes sociales monitoreadas para atender posibles casos de asistencia.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });