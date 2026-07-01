Perú.- Noboa felicita a Fujimori y celebra el giro a la derecha de América Latina

Archivo - Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha felicitado este miércoles a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, y ha celebrado el giro político en el continente, afirmando que entra en una "nueva era".

"Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales dirigido a la líder de Fuerza Popular.

El mandatario ecuatoriano ha festejado que "América Latina está entrando en una nueva era". "Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos", ha agregado tras la victoria de Fujimori en el país vecino y del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia.