Norma Yarrow encabeza lista a mesa directiva de diputados por Fuerza Popular y Renovación

Lima 25 Jul. (ANDINA) -
Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) presentaron la segunda lista de candidatos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Norma Yarrow (RP), para el período anual de sesiones 2026-2027.
Esta segunda lista de postulantes a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue presentada esta tarde ante la Oficialía Mayor del Congreso.
La lista está conformada por:Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular)