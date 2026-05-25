Normas legales: autorizan viaje de la ministra de la Mujer a los Estados Unidos

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 11 de mayo de 2026 - Andina

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América, del 26 al 30 de mayo de 2026.

Dicho viaje es para participar de laCuadragésima Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo de 2026 en la sede de la OEA, en la ciudad de Washington D.C.

En la Resolución Suprema publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se indica que en la referida asamblea se enfocará en temas vinculados a los derechos económicos de las mujeres y a la elección delnuevo comité Directivo de la CIM para el período 2026-2029,destacando el interés del Perú en presentar candidatura para dicho comité.

Además, se le encarga el despacho ministerial de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Felipe César Meza Millán, Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, en tanto dure la ausencia de la titular.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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