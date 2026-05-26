Normas legales: autorizan viaje del ministro de Defensa a Ecuador

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje al exterior, en comisión de servicios, del ministro de Defensa Amadeo Javier Flores Carcagno, a la República de Ecuador el próximo 28 de mayo del presente año.

De acuerdo a la Resolución Suprema N° 160-2026-PCM, publicada enel boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el viaje es para participar de una reunión, en la ciudad de Arenillas, con el ministro de Defensa de la República del Ecuador.

Este encuentro permitirá definir la ejecución de operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de ambos países en la zona de frontera, así como otros temas de interés común.

En los considerandos de la presente resolución, se informa queel ministro de Defensa se trasladará por vía terrestre desde la ciudad de Tumbesal lugar del evento el 28 de mayo de 2026, retornando al país en la misma fecha.

De igual manera,se le encarga el despacho de Defensa a la ministra de Desarrollo e Inclusión SocialLily Norka Vásquez Dávila, en tanto dure la ausencia del titular.

Dicha resolución es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y por el Ministro de Defensa.