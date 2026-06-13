Perú.- Normas legales: Autorizan viaje de Ministro de Relaciones Exteriores al Vaticano

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje, en comisión de servicios, del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a la ciudad de París, República Francesa, a la ciudad de Roma, República Italiana y al Estado de la Ciudad del Vaticano, del 14 al 20 de junio de 2026.

La medida fue oficializada mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525535-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema Nº 177-2026-PCM, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma señala que el ministro Pareja acompañará al presidente de la república, José María Balcázar, en la visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano para sostener una audiencia privada con el Papa León XIV; a la audiencia con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París (Francia) y a una reunión de trabajo con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en Roma (Italia).

Para tal fin, el mandatario fue autorizado por el Congreso de la República a salir del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2026.

Se encarga el Despacho de Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en tanto dure la ausencia del titular.La resolución suprema lleva la firma del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial Luis Arroyo y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

(FIN) RMCH

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