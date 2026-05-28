Normas Legales: autorizan viaje de ministro de Trabajo a Suiza y España

Archivo - Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, y a la ciudad de Barcelona, Reino de España, del 7 al 17 de junio de 2026. En tanto dure su ausencia encargan su despacho al Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Así quedó establecido enResolución Suprema Nº 163-2026-PCMpublicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El ministro fue convocado a la114º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo – CIT, máxima instancia de la OIT, que se realizará del 1 al 12 de junio de 2026, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, y contará con la participación de trabajadores, empleadores y representantes de los gobiernos de los 187 Estados Miembros de la OIT.

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En ese marco se tiene previsto su participación en las sesiones plenarias de alto nivel referidas a la discusión de la Memoria del Director General de la OIT y del Informe de la Presidenta del Consejo de Administración de la OIT; así como en la sesión conmemorativa por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en las reuniones ofi ciales con el Director General de la OIT y Ministros de Trabajo de la región, entre otras.

Asimismo, el titular de Trabajo y Empleo fue invitado a participar en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica - PREVENCIA 2026, que se realizará el 15 y 16 de junio de 2026, en la ciudad de Barcelona, Reino de España; en el que se abordará temas vinculados con la seguridad y salud en el trabajo, las nuevas formas de trabajo, la salud mental, el cambio climático y la inteligencia artificial, y se adoptará la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026–2030.

Como parte del referido congreso se tiene previsto también una reunión entre ministros y altas autoridades que se llevará a cabo el 14 de junio de 2026.

En tanto dure la ausencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo se encarga su despacho al Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera. La presente resolución suprema lleva la firma del presidente de la república, José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial Luis Arroyo, así como del ministro de Trabajo Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

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