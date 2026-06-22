Normas Legales: autorizan viaje de Promperú para feria “World of Coffee Bruselas"

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo autorizó el viaje de una representante de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) a la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, para participar en la Feria Internacional “World of Coffee Bruselas”, a realizarse del 25 al 27 de junio de 2026.

La feria “World of Coffee Bruselas” es organizada por la Specialty Coffee Association(SCA), considerada la mayor asociación comercial mundial del sector cafetero, dedicada a mejorar la calidad del café mediante la articulación de una comunidad global, así como el impulso de la investigación, estandarización, formación y organización de eventos vinculados al café de especialidad.

El evento, que se desarrollará en Bruselas, es considerado laprincipal vitrina comercial del café de especialidad en Europa, y permitirá posicionar la oferta peruana en dicho mercado, precisa laResolución Ministerial N° 190-2026-MINCETUR publicada en Normas Legalesdel Diario Oficial El Peruano.

En ese marco,Promperú participará con el objetivo de promover la oferta exportable de café orgánico, cafés de especialidad y derivados del café, así como identificar nuevas tendencias del sector.

Asimismo, la participación institucional incluye actividades previas programadas para el 24 de junio, orientadas a asegurar una adecuada presentación en la feria internacional.

En ese sentido, se autorizó el viaje de la profesional de la Subdirección de Promoción Comercial de la Dirección de Promoción de las Exportaciones de Promperú Sandra María Sam Vargas, quien realizará acciones de promoción de exportaciones en representación del país.

Finalmente, la resolución lleva la firma de Berthin Enrique Gómez Vela, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

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