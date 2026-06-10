Normas Legales: dan por concluidas las funciones de José Domingo Pérez en despacho fiscal

Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Fiscalía de la Nación dio por concluidas las funciones de José Domingo Pérez como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, de acuerdo con una norma publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Se trata de laResolución 1642-2026-MP-FN, en donde se indica el término de su designación con eficacia anticipada, a partir del 2 de abril de 2026.

Como se recuerda,Pérez Gómezdesempeñaba funciones en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima hasta abril del presente año, en que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acuerda

no ratificarlo en el cargo.

Se indica también que la conclusión de sus funciones se da"sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite".

Además, en la norma se dispone hacer de conocimiento al exfiscal del Equipo Especial Lava Jato que debe efectuar la correspondienteentrega de cargo,de conformidad con las disposiciones vigentes.

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El último artículo de la norma indica que se notificará lo dispuesto a laJunta Nacional de Justicia,Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, entre otras oficinas a las que corresponda.

En la parte considerativa de la norma se indica que la resolución de la JNJ mediante la cual se resuelve no ratificar a José Domingo Pérez fue debidamente notificada y se da cuenta del acuse de recibo respectivo, por lo que

corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual se oficializa su cese.

Se precisa también que, de acuerdo con un reporte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el abogado presenta 98 registros que incluyen 16 denuncias, 81 quejas y una queja-denuncia, de las cuales 84 se encuentran concluidas, una de ellas con imposición de sanción de suspensión y 14 en trámite.