Normas legales: declaran en reorganización el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Archivo - Perú.- Normas Legales: designan a Juan Carlos Castro como jefe de la Autoridad Nacional del Agua - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por el plazo de ciento veinte días calendario con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión; y, proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan.

A través del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2540304-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo Nº 008-2026-Midagri, publicado en el boletín de normas legales delDiario Oficial El Peruanose menciona que dicho sector, a través de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizará un diagnóstico que incluye la

determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

Paraa dichos efectos, debe considerar el análisis de la situación administrativa, organizacional, planeamiento estratégico, presupuestal, inversión pública, integridad, entre otros que sean necesarios.

(Noticia en desarrollo).

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