Normas Legales: designan a director de Inteligencia Nacional de la DINI

Archivo - Fachada de la DINI. - Andina - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo designó a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.

El nombramiento fue oficializado mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2539375-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema Nº 245-2026-PCMpublicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución lleva la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori y del jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta.

Además, se dio por concluida la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar, en el cargo de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, dándosele las gracias por los servicios prestados.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });