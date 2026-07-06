Normas Legales: designan a jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

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Lima 7 Jul. (ANDINA) -

César Augusto Negrete Venegas fue designado en el cargo de jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532378-3" target="_blank" class="ApplyClass">La Resolución Suprema Nº 042-2026-DE, publicada enNormas Legales del Diario Oficial El Peruano, señala que su designación se realiza al amparo del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que establece los requisitos para ser designado en el cargo de jefe de la entidad, y otras normas.

“Se encuentra vacante el cargo de Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; por lo cual, resulta necesario designar al funcionario que ejerza el mismo”, precisa la resolución suprema.

Asimismo, mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532378-2" target="_blank">Resolución Suprema Nº 041-2026-DE,

se da por concluida la designación de Jorge Luis Sánchez Rojas en el cargo de Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

“Mediante Oficio Nº 01917-2026-MINDEF/VRD, el Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa solicita que se dé por concluida la designación de Jorge Luis Sánchez Rojas en el cargo de Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerza Armadas”, precisa la norma.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es el organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa,encargada de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa,así como los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías a su cargo, en el mercado nacional y extranjero.

Ambas resoluciones supremas llevan la firma del presidente José María Balcázar y ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

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