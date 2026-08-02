Normas Legales: designan a Juan Carlos Castro como jefe de la Autoridad Nacional del Agua

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales de hoy miércoles 29 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

Juan Carlos Castro Vargas fue designado como nuevo jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La designación se dio mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2539417-2" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 007-2026-MIDAGRI,publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dado que se encuentra vacante dicho cargo.

Asimismo, mediante la Resolución https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2539417-1" target="_blank">Suprema N° 006-2026-MIDAGRI,se aceptó la renuncia de Manuel Barreno Rodrigo al cargo de jefe de la Autoridad Nacional del Agua.

La norma le da las gracias por los servicios servicios prestados.

Ambas resoluciones están refrendadas por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.