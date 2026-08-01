Normas Legales: Designan a Secretaria General del Despacho Presidencial

Archivo - Perú.- Presidencia rinde homenaje a la Fuerza Aérea y al capitán FAP José Abelardo Quiñones - Andina/Difusión - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo designó a Marissa Carla Palomino Bonilla como Secretaria General del Despacho Presidencial.

Fue mediante laResolución Suprema Nº 247-2026-PCMpublicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La presente resolución fue refrendada por la presidenta de la república, Keiko Fujimori y por el jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta.

Asimismo, por Resolución Suprema Nº 246-2026-PCM, se aceptó la renuncia formulada por Alonso Tenorio Trigoso como Secretario General del Despacho Presidencial, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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