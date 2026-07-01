Perú.- Normas Legales: designan a secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno

Andina

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El general de brigada del Ejército del Perú, Rubén Edilberto Arenas Lizarribal, fue designado como secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2530974-1" target="_blank" class="ApplyClass">La Resolución Nº 000053-2026-DP/SGDP,dispone que la Oficina General de Recursos Humanos notifique la presente resolución al general de brigada del EP Rubén Edilberto Arenas Lizarribal, para los fines correspondientes.

Entre los considerados, se precisa que, mediante la Resolución Suprema Nº 038-2026-DE, s

e dispuso el cambio de empleo de Arenas Lizarribal en el Despacho Presidencial, partir del 1 de julio de 2026.

Asimismo, indica que la Secretaría General del Despacho Presidencial, dispuso la designación del referido general de brigada como secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial.

La Resolución, publicado en el boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Luis Eduardo Ambulodegui Zamora, secretario general (e) del Despacho Presidencial.

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