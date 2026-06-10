Normas legales: designan viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a Yessica Yabar Ugarte en el puesto de viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Esto se dio a través de laResolución Suprema N° 120-2026-JUSpublicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Precisamente, la presente Resolución Supremaes refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 119-2026-JUS se aceptó la renuncia formulada por el señor Franco Salinas López al cargo de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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