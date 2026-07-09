Normas Legales: Ejecutivo oficializa nombramiento de Flavio Cruz como ministro de Trabajo

Andina/Prensa Presidencia

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó el nombramiento de Flavio Cruz Mamani como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, luego de haber sido juramentado en dicho cargo por el presidente de la república, José María Balcázar.

La designación de Cruz Mamani fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 196-2026-PCM, publicada hoy en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha norma es firmada por el jefe de Estado y por el titular de la PCM, Luis Arroyo Sánchez.

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Asimismo, hoy se publicó la Resolución Suprema Nº 195-2026-PCM, que da por concluido el nombramiento de Freddy José María Solano González, como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

El nuevo titular de trabajo es también congresista de la república, presidió la Comisión de Justicia del Parlamento y fue candidato a la primera vicepresidencia de la república por Perú Libre.

Es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano y bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas por la misma casa de estudios. Además, cuenta con el grado de maestro en Derecho, con mención en Derecho Empresarial, por la Universidad Alas Peruanas.

También tiene formación pedagógica como profesor de educación secundaria, en la especialidad de Lengua y Literatura, y también ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano y fue coordinador académico en el Centro de Educación Técnico Productiva de Puno.

(FIN) HTC/FHG