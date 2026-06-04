Perú.- Normas legales: JNE declara partidos aptos para presentar candidatos en ERM 2026

Archivo - Jornada electoral del domingo 12 de abril. - Andina - Archivo

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones declaró a las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran expeditas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

A través de la resolución N° 1252-2026-JNE publicada en elboletín de Normas Legalesdel Diario Oficial El Peruano, se dio a conocer las74 organizaciones políticasque pueden presentar candidatos en el mencionado proceso.

Declara, además, que dos organizaciones políticas (movimientos regionales Pasco Joven y Progresista de Apurímac)

no superaron el umbral electoral de las elecciones primarias de las ERM 2026.

También la resolución se pone en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como de los personeros y presidente de los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones primarias.

Se dispone que la presente resolución sea publicada también en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Precisamente, el domingo 4 de octubre de 2026, se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales de toda la República.

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