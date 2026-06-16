Normas Legales: JNE oficializa ampliación de plazo para inscribir listas en ERM 2026

Perú.- ERM 2026: JNE amplía excepcionalmente hasta el 19 de junio plazo para inscribir listas - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó la ampliación excepcional hasta el viernes 19 de junio del plazo para presentar y culminar el registro de las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos en el sistema Declara+, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Precisa quela recepción de solicitudes de inscripción será de manera virtual a través del sistema Declara+ las 24 horas del día, y de manera presencial, a través de las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, y en las mesas de partes de Lima y las Oficinas Desconcentradas del JNE a nivel nacional.

“La presentación efectuada dentro del plazo excepcional se considerará realizada oportunamente para todos los efectos legales”, señala el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526569-1" target="_blank" class="ApplyClass">acuerdo del pleno publicado en el boletín Normas Legalesdel Diario Oficial El Peruano.

Indica que el avance de presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al corte del reporte en el Sistema Declara+, registra un total de 1,274 solicitudes de inscripción presentadas a nivel nacional de 14,435 listas esperadas, equivalente a un avance global del 8.83 %.

De estas, 1138 corresponde a la elección distrital, 126 a la elección provincial y 10 para la elección regional.

Señala también que, si bien el sistema Declara+ se encuentra habilitado, se registraron incidencias asociadas principalmente a los servicios de firma digital (Firma Perú, Firma ONPE y Portaflex), carga de documentos, autenticación de usuarios, visualización de información entre otros.

Debido a ello, y a efectos de no generar una situación que ponga en riesgo la culminación de una etapa que inició con el ejercicio de la democracia interna, la proclamación de resultados de las elecciones primarias y la presentación formal de candidaturas,

el Pleno consideró razonable ampliar el plazo para la culminación de dicha actividad.

En ese sentido, el JNE concedió excepcionalmente el plazo único e improrrogable de 72 horas, computado desde las 00:00 horas del martes 16 de junio de 2026, hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio de 2026, para presentar y culminar el registro de las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos en el sistema Declara+.

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