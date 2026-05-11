Normas Legales: ministro de Salud participará en 79.ª Asamblea Mundial de Salud en Suiza

Andina/Vidal Tarqui

Lima 12 May. (ANDINA) -

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, participará en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, a llevarse a cabo del 18 al 23 de mayo de 2026, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.

Con ese fin, se autoriza su viaje, 16 al 20 de mayo de 2026, mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2514306-2" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 148-2026-PCM, publicada en el boletín

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante su ausencia, se

encarga el Despacho de Salud al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.

La norma indica que la participación del ministro permitirá exponer los avances del Perú respecto a la salud mental, las enfermedades no transmisibles, la cobertura universal de salud, la atención primaria de salud, la armonización de los enfoques normativos, la gobernanza y las normas en materia de datos, salud digital e inteligencia artificial en el sector, entre otros.

“Por lo expuesto, es de interés nacional e institucional autorizar el viaje del señor Juan Carlos Velasco Guerrero, ministro de Estado en el Despacho de Salud, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 16 al 20 de mayo de 2026”, indica la resolución suprema.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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