Normas Legales: nombran a Eric Anderson Machado viceministro de Relaciones Exteriores

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

A través de una norma publicada este jueves en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se dispuso el nombramiento de Eric Anderson Machado como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores.

La https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524363-9" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema 093-2026-REprecisa que su nombramiento comovicecancillerserá efectivo a partir del

13 de junio de 2026.

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Dicha norma lleva la firma del presidente de la república,José María Balcázar,con el refrendo del canciller

Carlos Pareja.

Cabe señalar queAnderson Machadose desempeña actualmente como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se emitió https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524363-8" target="_blank">otro dispositivopara dar término a su nombramiento en este cargo.

Además, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524363-7" target="_blank">mediante otra resolución suprema,se dieron por concluidas las funciones del embajadorFélix Denegri Bozacomo vicecanciller de la república a partir del 12 de junio, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación.

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