Normas Legales: oficializan ampliación de extradición de Erick Moreno, alias "El monstruo"

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) oficializó hoy la ampliación de extradición activa de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El monstruo", para ser procesado por organización criminal y otros delitos previstos en el Código Penal.

Esta medida se oficializa a través de laResolución Suprema Nº 145-2026-JUS, publicada en el boletín deNormas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido,se accede a la solicitud de ampliación de extradición activa de Erick Morenopara ser extraditado de Paraguay y ser procesado en el Perú por la presunta comisión de los delitos deorganización criminalprevisto en los numerales 317.1, 317.2 y 317.3 del artículo 317 del Código Penal.

Asimismo, los delitos dehomicidio en grado de tentativaprevisto en el artículo 106 concordado con el artículo 16 del Código Penal;lesiones graves seguidas de muertey lesiones graves previstas en el artículo 121 del Código Penal; y,extorsiónprevisto en los numerales 200.1, 200.6 y 200.9 del artículo 200 del Código Penal.

La resolución suprema, que lleva la firma del presidenteJosé María Balcázar, también es refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos,Luis Jiménez, y por el canciller,Carlos Pareja.

En la parte considerativa, precisa que esta decisión es conforme con lo establecido en elTratado de Extradición entre Perú y Paraguay suscrito el 17 de octubre de 1997y su Acuerdo Complementario suscrito el 5 de marzo de 2001; así como en el Código Procesal Penal peruano y en el Decreto Supremo Nº 015-2025-JUS respecto del trámite interno y en todo lo que no disponga el tratado.

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